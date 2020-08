Rotaryclub Roden-Leek voorziet Voedselbank van geld

RODEN – De coronacrisis heeft zelfs voor de Voedselbank Westerkwartier een onvoorzien probleem opgeleverd. Aan het begin van de crisisperiode kreeg de voedselbank veel minder producten van leveranciers aangereikt dan gebruikelijk. Daardoor moest de voedselbank voor de eerste keer in haar bestaan producten inkopen om de aangesloten huishoudens van toegezegde pakketten te kunnen voorzien. De Rotaryclub Roden-Leek heeft met een snelle actie een bijdrage geleverd aan de oplossing van dit probleem. Tijdens de clubbijeenkomst van 27 juli overhandigde voorzitter Thea van der Laan een cheque ter waarde van 600 euro aan de voorzitter van de Voedselbank Westerkwartier, Jan Oomkes. Deze toonde zich zeer verheugd met het feit dat veel bedrijven en particulieren donaties hebben gedaan, waardoor de voedselbank zonder problemen aan de vraag kon blijven voldoen. De voedselbank speelt een belangrijke maatschappelijke rol en Rotary is graag zichtbaar door met geld of door de handen uit de mouwen te steken lokale instellingen te steunen.