Rotaryclub Roden-Leek werkt met sympathieke projecten aan zichtbaarheid

RODEN/LEEK – Het kan de trouwe volger van het lokale nieuws haast niet zijn ontgaan dat de Rotaryclub Roden-Leek de laatste tijd zichtbaarder is dan ooit. Dat past mooi in het themajaar van de club, waarin dit jaar zichtbaarheid het streven is. Ook deze week laat de Rotaryclub zich weer zien. De club heeft namelijk de restauratie van het Joodsgebedenboek van Eva Denneboom-Nathans bekostigd.

Rotaryclub Roden-Leek is onderdeel van een wereldwijde organisatie, in 1905 in het leven geroepen in Chicago (Verenigde Staten). Met 34.000 clubs in 200 landen, waarvan 500 clubs in Nederland, is het nog steeds een gigantisch aantal. Roden-Leek is onderdeel van het Noordelijke district met zo’n 67 clubs. Insteek van de club is om belangeloos iets voor een ander te doen en om maatschappelijk betrokken te zijn.

Rotaryclub Roden-Leek zag in 1962 het levenslicht. Momenteel telt de club 38 leden. ‘We kwamen wekelijks bij elkaar’, vertelt voorzitter Thea van der Laan. ‘Maar dat is vanwege het coronavirus natuurlijk niet mogelijk. Nu hebben we wekelijks online contact. We gaan dus gewoon door.’

Dat ‘gewoon doorgaan’ is een understatement. De projecten die de Rotaryclub oppakt, schieten uit de grond. ‘We gaan meer voor kleine, sympathieke projecten dit jaar’, zegt Van der Laan. ‘Zo hadden we de tulpenbollenactie bij Mensinge onlangs en hebben we de Voedselbanken gesteund. Binnenkort pakken we zitbankjes in de regio aan. En er zijn nog een aantal projecten waar ik nu helaas nog niets over kan zeggen, maar waar we zeker nog aandacht aan zullen besteden.’

Komende vrijdag wordt het gerestaureerde boekje van Eva Denneboom-Nathans onthuld. De Rotaryclub Roden-Leek heeft de restauratie van het oude gebedenboekje van de inwoonster uit Leek bekostigd. ‘Daar zijn we heel trots op’, zegt Van der Laan.

Als voorzitter ziet ze het als haar taak om de verbondenheid binnen de Rotaryclub goed te houden. ‘Dat doen we dus door die wekelijkse online bijeenkomsten. Zo hebben we deze week nog leden die al langer betrokken zijn bij de club in het zonnetje gezet. Verder geven we de pen aan elkaar door, zoals vroeger in de schoolkrant gebeurde. Daar komen soms de meest boeiende verhalen uit. Op die manier maken we er het beste van en houden we contact.’

De bedrijfsbezoeken, die ze jaarlijks een aantal keer organiseren, gaan nu digitaal. De uitwisselingsprogramma’s voor de jeugd moeten echter even wachten. ‘We doen nu wat we kunnen. Dat is dus meer op de regio gericht. Op wereldniveau houdt de Rotary zich bezig met project als ‘end polio now’, de plastic soep in de oceaan en met schoon drinkwater. Maar op lokaal gebied regelen we fietsen voor Stichting Zienn, een aanhangwagen voor Flying Red, de vervanging van een biljartlaken in De Hullen, het Alzheimercafé en hebben we de aanpak van de speeltuin in Tolbert gerealiseerd. Dat is nu een prachtige natuurspeeltuin geworden (foto, red.)’

De komende tijd wil de Rotaryclub Roden-Leek aan haar bekendheid en zichtbaarheid blijven werken. Want ook ten tijde van corona, kan er genoeg bewerkstelligt worden. Dat bewees de club enthousiastelingen de laatste tijd al volop.

