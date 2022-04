RODEN – Aankomende maandag 2 en dinsdag 3 mei wordt de binnenrand van de rotonde Julianaplein in Roden aangepast. De rotonde is tijdens de werkzaamheden gestremd voor alle verkeer. Dit veroorzaakt mogelijk verkeershinder. Het verkeer vanuit Leek, Norg en Peize wordt omgeleid via de Maatlanden, Nieuweweg en de Ceintuurbaan Zuid.