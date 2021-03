Rotonde moet kruising Dwazziewegen/Noordholt Roden veiliger maken

RODEN – De gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe zijn van plan om een rotonde te realiseren op de kruising Dwazziewegen/Noordholt (N372) in Roden. Op de kruising zijn door de jaren heen behoorlijk wat ongelukken gebeurd. Eind december werd een fietser geschept door een auto en overleed. Daarop stelden provincie en gemeente een verkeersonderzoek in. Op 15 februari van dit jaar was het opnieuw raak. Omdat het een provinciale weg betreft, is de provincie verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Het onderzoek wees uit dat een rotonde wenselijk is. Het is de bedoeling dat die aangelegd wordt tussen Roden en Roderwolde, liet wethouder Alex Wekema eerderdeze week weten.