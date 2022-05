RODEN – Het MB2 team van volleybalvereniging Rovoc is kampioen geworden. Doordat ze alle wedstrijden gewonnen hadden, was vorige week was al bekend dat het team niet meer ingehaald kon worden. Afgelopen zaterdag hebben ze ook de laatste wedstrijd tegen Lycurgus overtuigend gewonnen met 4-0. Op naar de eerste klasse! Foto: Dafne, Elien, Eva, Joelle, Kirsten, Marit en Thyrza.