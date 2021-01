Rsg de Borgen kiest voor online open huis

Online Open-Festival-Week is anders, maar biedt ook kansen



RODEN/LEEK – In de eerste week van februari houdt rsg de Borgen, met vestigingen in onder andere Roden en Leek, een Open-Festival-Week. Dit ter vervanging van het open huis, dat vanwege de coronamaatregelen niet door kan gaan. Tijdens de Open-Festival-Week kunnen kinderen van groep 7 en 8 online kennis maken met de verschillende scholen van rsg de Borgen. Elke borg heeft op verschillende dagen zijn eigen programma voor de toekomstige leerlingen. Aanmelden is mogelijk via de website van rsg de Borgen.



“Vlak na de zomervakantie hebben we met alle scholen van rsg de Borgen besloten dat we dit jaar een alternatief wilden verzinnen voor het ‘normale’ open huis”, vertelt docent Mirjam Veenema-Alink. “We hebben toen middels een extern bureau al advies gekregen om leerlingen te werven en zijn een YouTube-campagne gestart. Deze is inmiddels al in volle gang”. Zo rond november waren er voor de scholengemeenschap drie opties voor wat betreft het open huis. Of het zou op school plaatsvinden, of online of half-half. Inmiddels is duidelijk dat het, vanwege de verlengde lockdown, helemaal online moet. “Dat hebben we nog nooit eerder gedaan”, zegt Mirjam. “Voor een open huis is het belangrijk dat leerlingen sfeer kunnen proeven en het is best lastig om deze sfeer online over te brengen. We staan dus voor een hele uitdaging”.



De Open-Festival-Week van rsg de Borgen vindt plaats van 1 tot en met 5 februari en op meerdere dagen hebben de verschillende scholen van de scholengemeenschap, de Ronerborg, de Woldborg, de Lindenborg, de Nijeborg en de Esborg, een online programma. “Elke school heeft een eigen programma samengesteld”, zegt Mirjam. “Op dinsdag 2 en donderdag 4 februari is bijvoorbeeld De Woldborg aan de beurt. Tussen 16:00 en 17:00 en tussen 19:00 en 20:00 uur kunnen leerlingen van de groepen 7 en 8 bij ons online verschillende lessen volgen. Zo krijgen ze toch wat mee van de vakken die bij ons gegeven worden. Op hetzelfde moment kunnen ouders een live online voorlichting krijgen van verschillende docenten. Tevens kunnen ze vragen stellen aan docenten en is er een razende reporter die de school in beeld brengt”.



Het programma is naar alle waarschijnlijkheid via Teams te volgen. Dit, omdat de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen dat nu ook al gewend zijn. “Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. De drempel is, doordat het online is, toch een stuk lager om het open huis even bij te wonen. Normaal gesproken zijn er leerlingen die alleen even de Lindeborg zouden bezoeken, maar nu kunnen ze ook gemakkelijk toch nog even deelnemen aan het programma van een andere school. Dat biedt natuurlijk ook weer kansen”. Leerlingen van groep 8 moeten zich half maart aanmelden bij een middelbare school. Voor eventuele twijfelaars is rsg de Borgen voornemens om vlak daarvoor toch nog een fysiek programma te organiseren. “Dat kan natuurlijk alleen als de coronamaatregelen het toelaten. Of dat daadwerkelijk door kan gaan, is dus nog even afwachten”, aldus Mirjam.