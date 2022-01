rsg de Borgen opent deuren digitaal voor leerlingen groep 8: Open Festival Week opnieuw online

RODEN/LEEK – rsg de Borgen organiseert de Open Festival Week ook dit jaar online. “Op 1, 2 en 3 februari staan de vestigingen weer volledig in het teken van de Open Festival Week. We ontwikkelen een gevarieerd programma voor iedere vestiging om leerlingen van groep 8 in de regio Westerkwartier-Noorderveld en omstreken kennis te laten maken met rsg de Borgen”, vertelt afdelingsdirecteur Sjoerd Louwes.

De Open Festival Week is voor groep acht leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) om kennis te maken met de middelbare scholen in de regio Westerkwartier-Noorderveld. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat normaliter op de vestigingen zelf wordt georganiseerd. Bezoekers kunnen tijdens de Open Festival Week zelfstandig op de vestigingen rondlopen en er worden lesjes en presentaties gegeven die bijgewoond kunnen worden. Maar dit jaar moeten de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), net zoals vorig jaar, het doen met een virtuele rondleiding en interactief lesprogramma thuis vanaf een scherm. “Uiteraard houden we ons aan de maatregelen en daarom zorgen we voor een online programma. Voor de Esborg geldt een aangepast programma, waarin we toch een fysiek deel organiseren. Mocht het lukken om in februari alsnog fysiek onze vestigingen te laten zien, dan doen we dat natuurlijk”, aldus Louwes.

Regionale scholengemeenschap

rsg de Borgen is een regionale scholengemeenschap met vijf vestigingen in de gemeente Noordenveld en Westerkwartier met een breed aanbod van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. “Hierdoor bieden we voor ieder kind een passende opleiding aan in de regio. Op dinsdag 1 februari richt het programma zich op de toekomstige leerlingen voor de Esborg en Lindenborg. Op woensdag 2 februari staan de Ronerborg en Woldborg centraal. Het programma eindigt op donderdag 3 februari waarin digitaal kennis gemaakt kan worden met de vestiging Nijeborg.”

Interactief programma

Het belooft een veelzijdig programma te worden vanuit iedere vestiging. “Hierbij verklap ik alvast dat we een aantal mooie verrassingen voor de leerlingen in petto hebben. We maken een interactief programma zodat je op een superleuke manier kennis maakt met onze vestigingen. Het definitieve programma krijgen de mensen die zich aangemeld hebben zo spoedig mogelijk op de mail en is te lezen op de website”, aldus Louwes. Aanmelden is mogelijk via de website van rsg de Borgen (https://www.rsgdeborgen.nl/groep-8). Onder de aanmeldingen wordt een gouden ticket verloot voor wie de Open Festival Week extra speciaal wordt gemaakt. Meer daarover is te lezen op de website en via de socials van rsg de Borgen!