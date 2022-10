Rudy de Groot schrijft een uniek levensverhaal

RODEN – Rudy de Groot heeft onlangs een boek uitgebracht dat schetst dat je dit leven allemaal veel logischer en simplistischer zou moeten zien. Zonder de bagage van doctrines en tradities neemt hij je mee in zijn persoonlijke verhaal waarin hij beschrijft dat alles daarin zorgvuldig gepland was.

‘Er zijn twee soorten mensen,’ legt Rudy de Groot uit. ‘Je hebt mensen die geloven en mensen die niet geloven. Ik heb zelf altijd al geloofd. Of beter gezegd, ik zie het geloof als een vaststaand feit, een soort van innerlijk zeker weten. Ik heb mijzelf ooit eens op een denkbeeldig altaar (terug) gegeven aan de God van Israël. Voor mij is er maar één God die de schepper van hemel en aarde is. En daar heb je – in mijn optiek – Jezus niet extra voor nodig. Daarom heb ik in 2019 besloten om het Jodendom te volgen. En dan in díe zin dat ik het niet wil ‘worden’ maar dat ik het wil zíjn.‘

Het boek ‘Van Jezus naar Jodendom’ is niet in eigen beheer uitgebracht en is daarom alleen op aanvraag te bestellen op internet, bij Primera in Roden of bij hem thuis. De komende zondagen staat zijn deur van 15.00 tot 16.00 uur open aan de Berhardpassage nummer 10 in Roden voor wie het boek wil aanschaffen voor € 17,50. ‘Ik wil in dit boek delen waarom ik kies voor een bepaalde levenswijze en wat de levensfasen geweest zijn die ervoor gezorgd hebben om juist voor deze specifieke manier van leven te kiezen. Ik schrijf dit boek voor mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit. En ook voor mensen die nieuwsgierig zijn naar een totaal nieuw religieus en geestelijk aspect.’

Rudy de Groot voelt zich thuis in Roden, hij is er opgegroeid. Het boek, dat bestaat uit drie delen, gaat in deel één over zijn leven in het dorp. School, werk, het opgroeien, diensttijd, veel komt voorbij. Zijn levensverhaal is wat hem bij de God van Israël heeft gebracht, waar hij nu voor staat en wie hij nu is. De beide andere delen gaan over de tegenstrijdigheden tussen het Jodendom en het Christendom en hoe beiden toch door één deur kunnen gaan. ‘Het boek is niet politiek georiënteerd,’ zegt Rudy de Groot. ‘Daar laat ik mij niet over uit. Het gaat mij om de spiritualiteit. Ik heb altijd mijn eigen kop gevolgd en ben mijn eigen gang gegaan en laat me daarin door niemand tegenhouden. Voor mij staat het Jodendom niet gelijk met orthodoxie, maar voor eerlijkheid, openheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het is een levenswijze. Het is een vaststaand feit dat de God van Israël voor mij zorgt en mij elke dag geeft wat ik aan behoeftes nodig heb. En is het dan niet meer dan logisch dat je daar dan iets voor terug doet?’

Rudy is in zijn jeugdjaren vier keer naar Israël geweest. Het Hebreeuws heeft hij geleerd via een LOI cursus en door zelfstudie. Hij kan het lezen en schrijven. Hij spreekt en denkt bijna in het Hebreeuws. Voor hem staat het Jodendom tevens voor het doorgeven van traditie en cultuur. ‘En je mag hierin altijd zelf je eigen keuzes maken. Dat spreekt mij aan. Het laat mij in mijn waarde en het geeft mij vrijheid. Ik voel me daarin thuis. En dat zou niet alleen voor mijzelf moeten gelden. Voor iedereen is er datzelfde doel in dit leven.‘ Rudy heeft als wens ooit nog eens terug te gaan naar Israël. ‘Als de Eeuwige het wil dan leg ik mijn gebedsriemen niet thuis, maar ooit eens bij de kotél, de muur in Jeruzalem.’