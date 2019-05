PEIZE – De 46e editie van de Peizer Wandelvierdaagse bracht afgelopen week meer dan 450 deelnemers op de been. Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde Volksvermaken Peize wederom dit jaarlijks terugkerend loopfestijn. Mede door het uitstekende weer, zag de organisatie hoe het aantal deelnemers dit jaar weer toenam. Wandelaars liepen vijf of tien kilometer en kregen de kans om vier avonden te voltooien, verdeeld over vijf dagen. Wie dat deed, kreeg een fraaie medaille.