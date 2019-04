Ruim 5000 basisschoolleerlingen Westerkwartier bezoeken voorstellingen

WESTERKWARTIER – Vanaf 1 april tot eind juni gaan ruim 5000 leerlingen van de basisscholen van Quadraten, Noorderbasis en Primenius in de gemeente Westerkwartier (voorheen gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn) een podiumvoorstelling bezoeken. De werkgroep podiumkunsten van Cultuur Educatie Westerkwartier van Quadraten, heeft voor elke leeftijdsgroep een passende voorstelling georganiseerd in samenwerking met het impresariaat STT producties. Het thema dit jaar is een voorstelling m.b.t. muziek. De groepen 1 en 2 gaan naar ‘Dierendorpje met live muziek’, gespeeld door Valentijn productiehuis en de groepen 3 en 4 gaan naar ‘Maarten Mus vliegt er op uit’ gespeeld door Stichting Garage TDI. ‘Het fantastische verhaal van Hieronymus Haakmat’, van Muziektheater Fraseur, wordt gespeeld voor de groepen 5 en 6. ‘Wagners Ring’ staat centraal in de voorstelling voor de groepen 7 en 8. Stichting Garage TDI is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De leerkrachten bereiden de leerlingen met een speciale lesbrief voor op de voorstellingen. De werkgroep en de scholen vinden het belangrijk dat alle leerlingen in aanraking komen met cultuur, waaronder voorstellingen. Door het grootschalig organiseren van deze voorstellingen worden grote, maar ook kleine, scholen in staat gesteld hun leerlingen van een prachtige voorstelling te laten genieten!