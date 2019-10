Ruim zeshonderd bezoekers genieten van Kunst op Nienoord

LEEK – Nienoord stond afgelopen weekend in het teken van kunst. Met Kunst op Nienoord kon men in Leek rekenen op ruim zeshonderd bezoekers. Het thema was dit jaar hij/zij. Hiermee gingen ook de dichters aan de slag die op de zondag het kunstzinnige weekend afsloten. Vier professionele en zes aanstormende talenten lazen hun gedichten voor in de tot de laatste stoel bezette Balzaal. De aanstormende talenten, 3e klas scholieren Technische Leergangen van CSG De Borgen waren gekozen uit ruim 90 inzenders. Dichters Anneke Wasscher en Atze van Wieren kenden als vakjury een derde, tweede en eerste prijs toekende aan respectievelijk Eline Huyn, Quinten Holt en Sanne Bouwes. Maar ook Margot Pastoor, Vincent van Ommen en Sterre Tuintjer kregen een zeer eervolle vermelding. Een volgend hoogtepunt was de voordracht van grootheden Erika Destercke en Jean Pierre Rawie, omlijst met zang door het Quintet Peize. Museumdirecteur Geert Pruiksma verzorgde de presentatie.