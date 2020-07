Ruimere mogelijkheid tot padel door nieuw veld bij REO

RODEN – De afgelopen week is er bij REO in Roden hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe padelbaan. Met de aanleg van deze tweede baan, zijn er ruimere mogelijkheden tot het uitoefenen van deze populaire sport. Het uit Spanje afkomstige padel groeit in bekendheid en wordt gezien als een dynamische sport, waardoor veel tennissers er in korte tijd verknocht aan zijn geraakt. ‘We zijn erg blij dat deze tweede padelbaan nu is aangelegd’, laat REO voorzitter Mark de Vos weten.

Bij de Roner tennisvereniging geldt momenteel bovendien een mooie actie. Nog tot en met 30 september kan eenieder voor slechts 45 euro deelnemen aan de Zomer Challenge. Dit is een compact lidmaatschap van drie maanden, waarbij men vrij kan tennissen en padellen wanneer het de sporter uitkomt. Bovendien kunnen deelnemers aan de challenge gebruik maken van drie tennis- of padellessen onder begeleiding van tennisschool Noordenveld. Ook de organisatoren van het prestigieuze REO StaanArbo NRT**** Open zijn in hun nopjes met de tweede padelbaan, laat Matthijs Goldberg weten. “De sport wordt steeds belangrijker. Het is laagdrempelig en er zit meer spelelement in dan bij tennis. Een tweede baan maakt het gemakkelijker mogelijk toernooien en clinics te organiseren”, zegt Goldberg die het spelletje zelf ook graag speelt. Tot slot is er ook nog een Zomer Challenge Toernooi. Aanmelden kan via www.reotennis.nl.