‘Run van Roden is supergezellig en het onthaal is enthousiast’

Moeder en zoon lopen samen halve marathon

RODEN – De Run van Roden nadert. Op zondag 23 juni staat heel Roden weer in het teken van dit hardloopfestijn. Na een jaar afwezigheid kunnen veel hardloopliefhebbers hun hart weer ophalen. Zo ook Lian de Jonge. Zij loopt nu al zo’n dertien jaar hard en mistte bovendien naar eigen zeggen nog geen editie van de Run van Roden. De editie van 2019 is voor haar extra bijzonder, omdat zoon Stijn nu ook het hardloopvirus te pakken heeft. Samen gaan ze voor de halve marathon.

Voor Lian is de halve marathon misschien niet eens meer een uitdaging te noemen. Naar inschatting loopt ze al zo’n dertien jaar en inmiddels heeft ze ook al dertien marathons achter haar naam staan. ‘Het wordt met de jaren wel lastiger’, geeft ze toe. ‘Maar de halve marathon moet lukken.’ Zoon Stijn is onervaren, zeker in vergelijking tot zijn moeder. ‘Ik ben in januari begonnen’, zegt hij. ‘Gewoon, voor mezelf. Het is goed voor de conditie en ik vond het al snel leuk.’

Stijn voetbalt verder nog in de zaal met VV Roden, maar wilde graag aan zijn conditie werken. ‘Daarom ben ik begonnen. Eerst op zaalschoenen, maar dat werden al snel hardloopschoenen. Ik vind het prettig om in m’n eentje te lopen. Even een momentje voor mezelf, oortjes in en lekker lopen.’ In februari deed hij direct mee aan de Mensinge Marathon. ‘Ik verwarde die toen met de Run van Roden. Dat bleek niet het geval, maar ik wist al wel dat ik met de Run van Roden mee wilde doen.’ De Mensinge Marathon ging hem in ieder geval niet slecht af. Hij liep zeventien kilometer en deed daar ongeveer een uur en veertig minuten over. Tijdens de Run van Roden hoop ik onder de twee uur de halve marathon te lopen. Maar het is nog moeilijk inschatten, want ik heb nog nooit zo’n afstand gelopen.’

Lian vindt het erg leuk dat haar zoon nu ook zo van hardlopen is gaan houden. ‘Het voelt een beetje alsof ik het stokje overdraag. Ik deed vanaf het begin volgens mij al mee aan de Run. Dit vanuit mijn lidmaatschap bij Loopgroep Roden. Nu Stijn ook meedoet, maakt dat het wel extra bijzonder.’ De Run van Roden stond in ieder geval al met rood omcirkelt in de agenda van Lian. ‘Het parcours is erg mooi. Je komt door een prachtig bos en ik kan de route goed visualiseren. Hierdoor liep ik ooit een keer een hele mooie tijd, maar toen was ik nog veel meer met het hardlopen bezig. Het parcours is soms hobbelig, maar verder goed te doen.’ Hardlopers roept ze dan ook vooral op om mee te doen. ‘Het is supergezellig en je wordt enthousiast onthaald. Daarnaast is het gewoon heel leuk om in je eigen dorp te lopen. Dat blijft iets bijzonders!’