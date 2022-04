Russische pianiste geeft concerten ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen

‘Iedereen kan iets doen, ook al is het nog zo klein’

REGIO – De van oorsprong Russische pianiste Sofia Vasheruk komt naar onze regio, om een aantal vrij toegankelijke concerten te spelen. De pianiste, die regelmatig in grote concertzalen over de hele wereld speelt, komt nu naar Leek, Roderwolde en Norg. De situatie in Oekraïne raakt haar zo, dat ze op deze manier geld wil inzamelen voor vluchtelingen.

Vijftien jaar geleden kwam Sofie Vasheruk naar Nederland, waar ze ging studeren aan het Artez Conservatorium in Enschede, de plaats waar ze nu nog steeds woont. Ondanks dat ze regelmatig in grote concertzalen over de hele wereld speelt, zoals in Mexico en op Sicilië, speelt ze ook graag in kleine zalen. ‘Ik vind het fijn om ook kleinere projecten te doen. Zo wil ik binnenkort een project over de componist Rachmaninov doen, waarbij ik niet alleen werken van hem speel, maar ook werken van componisten die met hem te maken hadden.’

Toen de oorlog in Oekraïne losbrak, was dat een enorme schok voor Sofia. ‘Ik had het niet aan zien komen. Ik kon er, omdat ik veel moest werken, een tijdje afstand van nemen. Maar toen ik vrij was, kon ik niet meer aan die emoties ontsnappen. Ik was aan het oefenen, maar kon me niet meer concentreren. Ik voel en voelde een enorme boosheid, afgewisseld met veel verdriet. Ik wist dat ik daar iets mee moest doen, dus besloot ik tot deze concerten.’

De werken die Sofia gaat spelen vertalen de emoties die ze voelt. ‘En de emoties die andere mensen voelen, mensen die nu op de vlucht zijn, of die nog in de oorlog zitten. Er zitten muziekstukken bij die deze emoties heel goed verwoorden, omdat ze in tijden van oorlog geschreven zijn. Maar ik wil niet alleen die boodschap meegeven. Ik wil dan ook afsluiten met een boodschap van hoop. Haydn is een van de positiefste componisten die ik ken en daar wil ik dan graag mee afsluiten.’

Sofia merkt dat er veel discussie is over de oorlog, ook binnen families. ‘En we moeten beseffen dat dat ook oorlog is, ook al is het in het klein. Laten we elkaar respecteren. En laten we allemaal iets doen. Iedereen kan iets doen, al is het nog zo klein. Al is het maar een vriendelijk woord, of vragen wat je voor een ander kunt doen.’

De concerten worden gehouden op donderdag 7 april 20.00 tot 21.30, in museum Nienoord in Leek, op donderdag 14 april om 20.00 uur in muziekcafé Het Rode Hert in Roderwolde en op paasmaandag 18 april om 15.00 uur in de Margarethakerk in Norg.

De entree is gratis, maar vrije giften zijn meer dan welkom, de hele opbrengst gaat naar het goede doel. Voor Norg is aanmelden niet nodig, verder graag reserveren o.v.v. Benefietconcert: info@museumnienoord.nl of rodehert@gmail.com.