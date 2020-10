Rutte: aantal besmettingen bizar hoog, ingrijpen noodzakelijk

REGIO – Een gedeeltelijke lockdown en de maatregelen gaan pijn doen, dat is het voornaamste nieuws uit de persconferentie van dinsdagavond. Het aantal plekken waar je samen kunt komen moet direct worden teruggedrongen, dat zegt premier Mark Rutte vanavond naar aanleiding van de in rap tempo toenemende aantal besmettingen met het coronavirus. Wat dat betekent? De horeca gaat op slot. Dat kan 2 weken duren, 4 weken of nog langer. Supermarkten mogen langer openblijven, maar na 20.00 uur geen alcohol meer verkopen. Verder: de maximale gezelschapsgrootte is teruggegaan naar maximaal vier personen. Middelbare scholen blijven vooralsnog open. De nieuwe maatregelen gaan morgenavond om 22:00 uur in.

Teveel mensen houden zich niet aan de regels. “We hebben het met elkaar niet goed genoeg gedaan”, zei Rutte tijdens de persconferentie. Ook de oproep om thuis te werken zal nog duidelijker gaan worden. Wie geen vitaal beroep heeft, wordt gevraagd om thuis te werken. Opgeroepen wordt om alleen te gaan reizen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer.

Het gaat om een gedeeltelijke lockdown:”De maatregelen gaan ook pijn doen, maar het is de enige manier.” Verder werkt het kabinet aan een mondkapjesplicht voor personen vanaf 13 jaar. Wel ligt die plicht juridisch gezien erg ingewikkeld. (Foto: Rijksoverheid)