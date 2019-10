Ruud Gullit bezocht PI Veenhuizen voor internationale tv-serie

VEENHUIZEN – PI Veenhuizen komt aan bod in de internationale tv-serie Streetkings in Jail. In de aflevering die dinsdagavond 1 oktober te zien is, brengt Ruud Gullit, samen met straatvoetballegende Edward van Gils, een bezoek aan de gevangenis Esserheem. Gullit en Van Gils spraken voor de tv-camera met diverse gedetineerden over de rol die voetbal speelt in hun leven en tijdens hun detentie.

Het programma Streetkings in Jail toont hoe belangrijk de rol van voetbal kan zijn, ook binnen de gevangenismuren. De serie telt vier afleveringen. Straatvoetballer Edward van Gils bezoekt samen met telkens een andere voetballegende een gevangenis in verschillende landen. In de eerste drie afleveringen waren respectievelijk de oud-voetballers Juan Pablo Angel (Colombia, 33 interlands), Kevin Kurányi (Duitsland, 52 interlands) en Gilberto Silva (Brazilië, 93 interlands) de hoofdpersoon.

De vierde en laatste aflevering van Streetkings in Jail speelt zich af in Nederland. Edward van Gils gaat samen met Ruud Gullit langs in Esserheem. Ze spraken hier uitgebreid met enkele gedetineerden en ook komt de samenwerking tussen PI Veenhuizen en FC Emmen aan bod. Via het project Naoberschap Inside kunnen gedetineerden een training volgen en kans maken op een betaalde baan bij één van de bedrijven die is aangesloten bij het zakelijk netwerk van de Drentse eredivisieclub.

Streetkings in Jail is dinsdagavond 1 oktober tussen 21.00 en 22.00 uur te zien op Insight TV (kanaal 38, KPN-pakket). De uitzending is eveneens (terug) te zien via de website: https://watch.insight.tv/.