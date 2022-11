Sabina en Kesanet van cbs De Parel hebben ambitieuze plannen

RODEN – Dat cbs De Parel in Roden zich rijk mag rekenen met ambitieuze, bevlogen leerlingen, blijkt maar weer eens. De dames Sabina (10) en Kesanet (12) zitten ieder achter hun laptop om een pittige opdracht uit te voeren wanneer ze de journalist van de Krant spotten. Sabina is van plan om beroemd te worden, laat ze weten. In ieder geval beroemder dan directeur Charlotte de Jong. En daar kan ze wel wat hulp (lees publiciteit) bij gebruiken. Sabina wil model worden. Niet voor de H&M, nee zeg, ze legt de lat graag iets hoger. Gucci, Louis Vuitton of Coco Chanel om maar even iets te noemen. Kesanet ziet een carrière als hairstylist wel zitten. Met de cijfers zit in ieder geval wel goed. De dames hebben zojuist een 8.5 en een 9.2 binnengehengeld. Moet helemaal goed komen dus!