REGIO – Wat hebben we het gemist met z’n allen: lekker buiten de deur eten met vrienden of familie. Dat gebeurde afgelopen weekend massaal. De meeste tafeltjes waren bezet bij de verschillende restaurants in de regio. Ook bij La Comida in Roden was het genieten met een grote G. Gasten smulden zaterdagavond van de Mexicaanse heerlijkheden van meesterkok John Velting. En uiteraard moet er even geproost worden op het heugelijke feit dat de boel weer open is! Het moge duidelijk zijn; de horeca kan de nodige steun goed gebruiken. Dé legitieme reden om zelf niet met de potten en de pannen aan de slag te gaan!