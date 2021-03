Sam Vogel gelukkige winnaar Hartenactie

RODEN – Sam Vogel uit Roden kan vloggen. Hij is de trotse winnaar van de Hartenactie van de Krant. Het heeft even geduurd voordat hij zijn vurig gewenste Kiddy Zoom camera in handen kreeg. Door corona was shoppen niet mogelijk. Zelfs voor Sinterklaas gingen de deuren niet open. Dat hij zijn camera überhaupt kreeg, was te danken aan Sandra van Intertoys Roden. De populaire vlogcamera was namelijk nagenoeg overal uitverkocht. Er was wel geteld nog één filiaal in Nederland die een blauw exemplaar had liggen. Sandra zorgde ervoor dat het cameraatje naar Roden kwam. En daar was de achtjarige Same maar wat blij mee. Hij heeft ook al het horloge van Kiddy Zoom. Sam wil graag leuke vlogs maken met zijn broertje Gijs, die ook in het bezit is van een vlogcamera. Vooral filmpjes maken op de skelter vinden de mannen erg leuk. Het goede doel dat Sam had gekozen was ook een mooie: voor de 200 euro en het overige geld wil hij graag speelgoed en knuffels voor de bewoners van de Toermalijn, een kleinschalige woonvorm voor mensen met een beperking en 24/7 afhankelijk zijn van zorg. U snapt: daar werken we uiteraard graag aan mee!