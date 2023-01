Samen aan de kersttafel

Norg – Wekelijks is er op de woensdagmiddag in De Brinkhof een gezellige broodmaaltijd voor senioren uit Norg. Ditmaal was het een echte kerstmaaltijd, verzorgd door de vrijwilligers van Welzijn in Noordenveld. De tafel was mooi versierd en er werd volop genoten van de lekkernijen. Na afloop werd er een gezellig spelletje bingo gespeeld. Al met al konden alle deelnemers terugkijken op een geslaagde kerstbijeenkomst. Wie eens mee wil eten is welkom, informatie bij buurtwerker Koen Hulshof van WiN 050 3176500.