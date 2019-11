‘Samen aan de slag en de voordelen van verduurzamen laten zien’

Symposium over duurzaamheid op dinsdag 26 november

RODEN – De ‘duurzaamheidskwestie’ – als je hem zo al mag noemen – gaat de komende jaren een grote rol spelen in de Nederlandse maatschappij. Nederland gaat verduurzamen en geen enkele gemeente kan achterblijven, zoveel is duidelijk. Maar hoe pak je zoiets aan? Jeroen Kruims, die als raadslid van Gemeentebelangen ‘duurzaamheid’ in zijn portefeuille heeft, ziet kansen in samenwerken. ‘Daarnaast moeten we als gemeente de voordelen uitstralen. Aantonen dat verduurzamen ook goed is voor de portemonnee’, zegt hij. Op dinsdagavond 26 november organiseert Gemeentebelangen een symposium in Het Wapen van Drenthe te Roden, waarbij eenieder is uitgenodigd om vooral over dit onderwerp mee te denken.

Zelf is Jeroen al jaren met duurzaamheid bezig. Hij werkte voor Cofely in Roden, maar is inmiddels werkzaam voor HDM Pipelines. ‘Ik houd me bezig met het ondergrondse leidingwerk. Wij beheren dat onder andere voor Groningen Seaports’, vertelt hij. ‘Zelf heb ik eigenlijk altijd in de olie en het gas gezeten. In mijn werkveld ben je dan dagelijks – bewust of onbewust – met duurzaamheid bezig.’

Jeroen merkt hoe men zich in Nederland sowieso steeds meer bezig lijkt te houden met duurzaamheid. ‘Het onderwerp begint breder te leven en er is aandacht en interesse voor’, zegt hij, om maar even te zwijgen over de huidige stikstof en PFAS discussie. ‘Vorig jaar merkten we die extra interesse al’, vervolgt hij. ‘Toen organiseerde de gemeente een informatiemarkt in Onder de Linden. Het was smoordruk die avond, volgens wethouder Kirsten Ipema kon je er over de koppen lopen.’

Toch weet ook Jeroen dat het onderwerp zeker niet bij iedereen leeft. ‘Nee, het speelt wellicht niet door de hele samenleving heen. Maar dat hoeft ook niet per se. Als je kijkt naar verduurzamen, dan zie je vaak dat het in stapjes kan.’ Dat merkte Jeroen zelf ook. ‘Ik merkte dat wij op den duur de gevel van ons huis opnieuw moesten laten schilderen. Toen hebben, samen met onze buren, een kunststof plaat laten aanbrengen voor de gevel. Daarbij hebben we meteen wat extra isolatiemateriaal aangebracht, waardoor ons huis weer een stukje duurzamer werd. En dat is denk ik de manier: dingen aanpakken, op het moment dat je het ziet. Je hoeft heel drastisch opeens je hele dak vol te leggen met zonnepanelen.’

Jeroen heeft inmiddels zelf wél zonnepanelen laten aanbrengen op het dak van zijn schuurtje. ‘Dat hebben we in collectiviteit met in totaal negen adressen gedaan’, zegt hij. ‘Dat scheelt je geld, omdat je het collectief inkoopt.’

Als het aan Jeroen ligt, is dat ook de manier waarop de gemeente Noordenveld haar inwoners warm moet laten draaien voor verduurzamen. ‘We moeten het lekker praktisch en dicht bij onszelf houden. De gemeente kan een helpende hand bieden en mensen hierin ondersteunen. Daarbij moeten we de inwoners niks opleggen en zeker niet gaan drammen. Maak er een positief verhaal en laat inwoners de voordelen van verduurzamen inzien.’

Daarbij blijft Jeroen nuchter. Inwoners zullen pas en masse verduurzamen, als is gebleken dat ze hier profijt van hebben én ze het financieel kunnen dragen. ‘Als ik geen geld had om te verduurzamen, zou dat ook niet mijn eerste prioriteit zijn! Maar je kunt langzaamaan en voorzichtig beginnen. Laatst kwam Richard Ton van de Energiecoöperatie Noordseveld met een warmtemeter bij mij thuis. Die voerde een scan uit en het bleek dat er vanuit de woonkamer veel warmte verloren ging op de plek waar mijn radiator hangt. Zijn tip? Even wat radiatorfolie halen. Helemaal niet duur en heel eenvoudig aan te brengen. Het is een kleine stap, maar je huis wordt er toch maar weer een stukje duurzamer van.’

Zelf ziet Jeroen het verduurzamen van zijn huis als een ‘sport’ in plaats van een vervelende klus. ‘Dat begon ooit toen wij een verbruiksmeter in huis kregen. Toen bleek dat de droger ontzettend veel verbruikte. Dan ga je dat ding bewust minder gebruiken en in de zomer gaat de stekker eruit. Moet je kijken hoeveel dat je al oplevert.’ Ondertussen blijft Jeroen – zeker in het geval van de relatief ‘grotere’ projecten – pleiten voor samenwerking. ‘Zoek elkaar op, want samen sta je sterker.’

Het symposium sluit aan op de Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen Noordenveld en vindt dus plaats in Het Wapen van Drenthe. Vanaf kwart over acht ’s avonds is eenieder welkom en vanaf half negen begint het. Hans Coenen (voorzitter Adviesraad Duurzaamheid) is de panelleider. Kirsten Ipema (wethouder), Jeroen Niezen (Energiecoöperatie Noordenveld) en Jeroen Kruims vormen verder het panel. Max Holthausen is verder uitgenodigd om zijn expertise te delen met de aanwezigen. Tijdens de avond zal aan de hand van stellingen interactief worden nagedacht over duurzaamheid. ‘Iedereen is welkom’, benadrukt Jeroen.