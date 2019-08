Samen op fietse voor mobiliteit

RODEN – Samen op fietse om de niet-mobiele dorpsgenoten weer op de fiets te krijgen. Dat is de opzet van “Op Fietse”, een initiatief van Charlotte Bakker van Enjoy Events. Door middel van een fietstocht geld inzamelen om een elektrische driewieler te kunnen doneren aan Interzorg De Hullen, dat is het plan. 31 Augustus is het zo ver: Op Fietse!

De zon schijnt en de terrasjes lopen vol. Wat is er nou fijner dan even op de fiets een rondje door onze mooie provincie te fietsen? Sommige dorpsgenoten zouden dit wel graag willen, maar helaas is dit niet meer voor iedereen zo gemakkelijk. En zo was het idee van een fietstocht geboren. Met z’n allen op de fiets, om minder mobiele dorpsbewoners ook weer op de fiets te krijgen!

Met behulp van 23 lokale ondernemers wordt de dag feestelijk neergezet. In teams zullen de deelnemers de route fietsen, vermakelijke opdrachten uitvoeren en hiermee kans maken op leuke prijzen. De tocht kan gefietst worden op e-bikes van Forza Fietsen en bij de start/finish kunnen mensen een fietscursus volgen van de Fietsersbond. Daar kan men eveneens genieten van lekkernijen waarvan de winst naar de e-trike gaat.

Aan het eind van de dag zal met behulp van het ingezamelde geld een elektrische driewieler overhandigd worden aan Interzorg De Hullen. Deze zal hier als deelfiets gebruikt worden, zodat de bewoners weer heerlijk op pad kunnen!





Opgave en meer informatie bij Forza Fietsen of www.enjoyevents.net. Start/Finish: Forza Fietsen. Datum: 31 augustus vanaf 11:00 uur.

Op Fietse is mogelijk gemaakt door: Enjoy Events, Forza Fietsen, Kampeerhal Roden, het Ronostrand, Kapsalong Promise, Installatiebedrijf Winter, Bij Alex, Klusbedrijf Meindert Snip, Rodeo Wonen, Limburgia & Leonidas, Bakker Bart Roden, Boekhandel Daan Nijman, Hofstee Bloemen, Hartlief Drankenspeciaalzaak, Plus de Weerd, SoundLink, Loods Roden, Tuincentrum Roden, De Krant, Cuisinerie Mensinge en de Fietsersbond.

Op de foto: Charlotte van Enjoy Events en Anne Chris van Forza Fietsen met de elektrische driewieler.