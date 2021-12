Samen schilderen we de sterrenhemel zoals Vincent van Gogh die zag

NORG – In De Brinkhof in Norg werd afgelopen dinsdag een workshop schilderen gegeven door kunstenaar Saskia van den Berg uit Een – West. De activiteit stond op de activiteitenladder van Welzijn in Noordenveld en 10 kinderen hadden zich hiervoor opgegeven. De opdracht was om de sterrenhemel, zoals Vincent van Gogh die ooit moet hebben gezien, te schilderen. Op papier werden tientallen sterren en landschappen getekend. Doordat de horizon bestond uit geschilderde blauwe bergen ontstond er een grootste sterrennacht toen alle schilderijen op het einde van de workshop aan elkaar werden geplakt. ‘Samen hebben we zo 1 grote sterrenhemel geschilderd, de sterrennacht van Vincent van Gogh.’ Saskia van den Berg, cultuurcoach Femke Knoop van WiN en alle kinderen waren er dan ook maar wat trots op.