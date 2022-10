‘Samen sterk’ door een andere bril

‘Je kunt er niet alleen voor jezelf zijn, want je hebt ook anderen nodig’

REGIO – Zin in Peize houdt binnenkort samen met Plaats de Wereld uit Vries in Peize een drieluik rond het thema ‘Samen sterk’. Aan de hand van levensfilosofieën uit Azië, Afrika en Latijns Amerika krijgen aanwezigen inzicht in de wijze waarop andere culturen omgaan met het thema ‘Samen sterk’.

Plaats de Wereld is een educatief activiteitencentrum rond leven dichtbij de natuur en de veelkleurige wereld. Yvonne Westerhof verzorgt namens Plaats de Wereld samen met kunstenaar Mathilde Leonore drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 oktober van 19:30 – 21:30 uur in Peize. Het thema is Ikigai, Japanse levensfilosofie van leven vanuit passie. ‘Van de 100-jarigen op het eiland Okinawa in Japan, leren we dat het belangrijk is om te weten welke passie, betekenis, kwaliteiten en verbinding met andere mensen je leven kleur geven. Na een uitleg over Ikigai gaan we in gesprek en aan de slag om aspecten van Ikigai ook daadwerkelijk te ontdekken en te verbeelden.’

De tweede en derde bijeenkomst vinden respectievelijk op dinsdag 15 november en dinsdag 13 december plaats. Ook deze avonden zijn de moeite van het bezoeken absoluut waard vervolgt Westerhof. ‘Het tweede thema is de Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu, het vieren van diversiteit en de kracht van samen. In Ubuntu gaat het erom dat je veelkleurigheid juist omarmt. De derde bijeenkomst gaat over het begrip Minga, een leefstijl uit de Andes in Latijns Amerika waarin solidariteit vaak op heel praktische manieren handen en voeten krijgt. In Nederland hoor je vaak wanneer je iets voor een ander doet dat het zo goed is dat je zoiets doet, maar wat wij missen is vaak het plezier dat je ervaart als je iets voor een ander doet. Dit is de inhoud van de laatste lezing in een serie van drie die we zo leuk mogelijk proberen te maken voor de mensen die een kijkje komen nemen.’

Na afloop van iedere lezing gaat niemand direct naar huis, want dan gaan de handen uit de mouwen besluit Westerhof. ‘Het thema van deze drie lezingen en interactieve avonden is ‘Samen sterk’ en dit komt neer op hoe je met inspiratie uit andere culturen meer voor je medemens kunt betekenen. Mathilde en ik werken natuurlijk ook heel erg veel samen in Plaats de Wereld en zij daagt de aanwezigen uit om op een originele wijze ook zelf iets te doen rondom het thema. We hopen dat dit mooie resultaten oplevert, maar het is allereerst van belang dat mensen op de hoogte zijn van de avonden die eraan zitten te komen. We hebben in de coronatijd natuurlijk gezien hoe belangrijk je gezondheid is, maar het is ook op pijnlijke wijze duidelijk geworden hoe belangrijk andere mensen voor je zijn. Je kunt er niet alleen voor jezelf zijn, want je hebt ook anderen nodig!’

Aanmelding voor één of meer bijeenkomsten kan via zininpeize@hotmail.com of via het telefoonnummer 06-28278714. Voor de bijeenkomsten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.