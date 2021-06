Samenwerking SV Marum en ‘Physical training & mindset’

MARUM – Sv Marum gaat een samenwerking aan met ‘Physical training & mindset’. Hiermee hoopt de voetbalvereniging een totaalpakket aan te bieden aan de jeugd, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de voetbaltechniek, maar ook aan motoriek en het mentale vlak.

Uit onderzoek blijkt dat de motorische ontwikkeling van de jeugd over het algemeen steeds slechter wordt. Juist deze motoriek is belangrijk om goed te ontwikkelen. Daarom vindt Sv Marum dat de club hierin moet investeren om zo veel (langdurige) blessures op zowel de korte als lange termijn te voorkomen en het voetbalplezier te vergroten.

Naast de aandacht in de motorische ontwikkeling wil de club ook investeren op mentaal gebied. Hoeveel druk ligt er op de schouders van (talentvolle) voetballers? Hoe groot is de teleurstelling als een kind aan het einde van het seizoen te horen krijgt dat hij of zij niet goed genoeg is voor een bepaald team? Hoe gaat een kind om met de mening van andere kinderen? Dit zijn vragen waar Sv Marum mee aan de slag gaat.

De trainers van ‘Physical Training & Mindset’ komen langs bij alle teams in de bovenbouw. Eens in de twee maanden sluiten zij bij een team aan om training te geven. Ook geven zij handvatten aan trainers en spelers, die zij het hele jaar kunnen gebruiken. Voor de onderbouw zal er een wat meer speelse opvatting zijn, bestaande uit diverse activiteiten van de trainers op voetbalvrije zaterdagochtenden. Dit alles heeft uiteindelijk als doel om de jeugd nog meer plezier in het voetbal te geven.

Wie meer informatie wil over de invulling van de trainingen van Sv Marum kan contact opnemen met Niels Veenstra via niels.veenstra@hotmail.com. Wie vragen heeft over ‘Physical training & mindset’ kan contact opnemen met Eduard Bron door te mailen naar eduardbron1@gmail.com.