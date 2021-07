Sandra de Wit, fractievoorzitter PvdA Westerkwartier

“Zo’n twee weken geleden ben ik fractievoorzitter van de PvdA Westerkwartier geworden. Aangezien mijn voorganger Rianne Vos besloot te stoppen, heb ik haar functie overgenomen. Bij de partij zelf ben ik al wat langer betrokken. Zo was ik in de voormalige gemeente Leek fractie assistent en in de huidige gemeente ben ik in 2019 benoemd tot raadslid. Ik ben de politiek jaren geleden ingegaan, omdat ik graag mijn steentje wilde bijdragen aan een fijne samenleving. Aangezien ik aardig wat PvdA-stemmers in mijn omgeving heb, was het snel duidelijk dat ik mij voor deze partij wilde inzetten. Toen ik een belletje kreeg van het bestuur of ik mij voor de partij wilde inzetten, was ik eerst wat afwachtend, maar ben vervolgens toch op hun aanbod ingegaan. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en pak ik met veel plezier de rol van fractievoorzitter op. Ik doe alles stapje voor stapje en daar past deze nieuwe functie goed bij. Tot 15 juli kunnen mensen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar en uiteraard zal ik ook mijzelf kandideren. Echter is het aan de vertrouwenscommissie om een lijst samen te stellen. Of ik ook de volgende periode fractievoorzitter ben, is dus nog lang niet duidelijk. De PvdA Westerkwartier zet zich in voor iedereen in de gemeente, maar toch met name voor de kwetsbare burgers. De kloof tussen arm en rijk is al jarenlang ontzettend groot en door corona is die nog gorter geworden. Arbeid is binnen onze partij een sleutelwoord. Wij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de maatschappij en mensen die daar moeite mee hebben, ondersteunen wij daar graag bij. De afgelopen 2,5 jaar hebben we in de nieuwe gemeente Westerkwartier mooie dingen bereikt. Samenwerken is daarbij belangrijk, maar soms moeten we even pas op de plaats maken als kleinste coalitiepartij. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor onder andere de energiearmoede, het onderwijs, sport en bewegen. Deze thema’s komen regelmatig op de agenda en daar zijn we ontzettend blij mee. Na de zomervakantie gaan we fanatiek starten met het campagnevoeren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe de verkiezingen vervolgens zullen gaan, durf ik niet te zeggen. De landelijke verkiezingen hebben ook zeker invloed op de regionale verkiezingen. Wij gaan er alles aan doen om een goede enthousiaste campagne te voeren. We gaan voor een sociaal en democratisch Westerkwartier”.