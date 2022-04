Sanne Brons en Lieke Bouma in actie tegen plannen minister van Volksgezondheid

RODEN/GRONINGEN – Afgelopen vrijdag deden ruim 50 verloskundigen en verloskunde studenten uit het hoge Noorden mee aan een actie. Zo ook de helft van Verloskundigenpraktijk Ma Lune; Sanne Brons en Lieke Bouma. Ze fietsten in Call the Midwife pakjes van het UMCG naar het Martini ziekenhuis met enkel stop momenten om flyers uit te delen. Ze willen aandacht voor het plan van minister van Volksgezondheid om de geboortezorg uit 1 pot te laten financieren. De angst bestaat dat dit op termijn geen betere zorg oplevert, vooral omdat de keuzevrijheid van zwangeren beperkt wordt. Ze kunnen dan bijvoorbeeld niet meer andere zorg in een ander ziekenhuis krijgen dan waar hun verloskundige bij is aangesloten. Alleen maar door ingewikkelde geld en verzekeringsconstructies. De tweede kamer kan dit plan nog tegenhouden en daarom fietsten de verloskundigen om handtekeningen te werven voor hun petitie.