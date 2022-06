Saskia van den Berg exposeert komende weken in De Brinkhof

‘Expressie door impressie, zo ontstaat er een harmonieuze chaos’

EEN-WEST – Wie bij Saskia van den Berg thuiskomt, bevindt zich in het ‘Neusje van Drenthe’. Dit is Een-West, een wat vreemde pukkel in de gemeente Noordenveld en zo ook in de provincie Drenthe. ‘Achter ons huis ligt Friesland, links Groningen en dit hier is Drenthe. We wonen hier prachtig met mooie doorkijkjes.’ De tuin is verfraaid met kunstwerkjes van haar hand. In bloemperkjes vinden we Iron Flowers gemaakt van gevonden ijzerdraadjes op een dak met gaasjes eromheen gedrapeerd. Verderop staat een houtgemaakte paardenkop langs het pad. De tuin straalt rust uit en dat is ook wat we terugvinden in haar schilderijen en andere objecten die zij maakt in haar atelier dat zich achterop het terrein bevindt.

‘Eerst schilderde ik vooral realistisch. Daarna ging ik steeds meer abstraheren. Daarmee laat je hetzelfde zien, maar toch weer anders. Lucht kan dan opeens oranje zijn en het gras paars van kleur. Ik noem dat Expressie door impressie. Elk schilderij of object dat ik maak, is voor mij een onderdeel van het grote geheel. Het is een stukje dat ik toevoeg en dat trekt op die manier de aandacht. Zelf hou ik van nette structuren. Mijn werk laat dat soms los en zo ontstaat er een harmonieuze chaos.’

In De Brinkhof in Norg is de komende weken een expositie te zien van haar hand. Het zijn vooral de wat grotere abstracte werken die daar te zien zullen zijn. 20 stuks in totaal. Het geeft een overzicht van haar werk zoals dat zich de laatste jaren heeft ontsponnen. Saskia van den Berg laat hier ook twee werkstukken zien die zij in coronatijd heeft gemaakt. ‘Kijk, dit is een tweeluik die ik met schroeven en spijkers vorm heb gegeven. Ik heb een eigen spijkerschrift ontwikkeld en dat op de rand van het doek gezet. Voor wie het alvast weten wil staat er ‘Het Nieuwe Normaal’. Het tweede doek laat die gedachte los.’

Saskia van den Berg mocht vroeger al graag tekenen. Al in de kleutertijd en later op het voortgezet onderwijs was de tekenles favoriet. Naast veel cursussen en workshops werd 15 jaar geleden een oriëntatiejaar op de Kunstacademie Minerva in Groningen gevolgd. Later kwamen daar opleidingen bij op gebied van beeldende vorming bij het Kunstencentrum Groningen. ‘Hier heb ik leren werken met andere technieken en materialen. Vooral heb ik daar ruimtelijkere leren kijken. Dat uit zich bijvoorbeeld in fotografie en het werken met ijzer en hout. In mijn schilderijen verwerk ik ook vaak andere materialen als zand, foto’s, gips en touw. Ik maak ook Recycling Art. Van materialen langs de kant van de weg of ergens gevonden op een schroothoop maak ik iets.’

Op de foto in De Krant staat Saskia voor een Portugese deur. ‘Ik ben gek op oude deuren en deze deur is gemaakt vanuit 1 deurtje die ik op dit paneel heb geschilderd. Dat gegeven is verwerkt en uitvergroot.’ Wat voorop staat in al haar werken is dat het gemaakte en eigen gezicht heeft dat past bij haar als persoon. ‘Ik teken nooit iets na. Wat ik om mij heen zie sla ik op en gebruik het op een andere manier in mijn werken. Zelf bedenken wat afwijkend is geeft een spannender geheel.’ Meer weten kijk op www.saskiavandenberg.nl.