Schaakclub Leek I boekt belangrijke overwinning

LEEK – Na een matige start van de externe competitie, na 2 ronden 1 punt, heeft Leek I een stap in de goede richting gezet door HSP-Veendam, dat alle wedstrijden nog gewonnen had, met 5-3 te verslaan. HSP was op volle sterkte, Leek moest het zonder Erwin Heijnen en Bauke Koole doen, die verhinderd waren. Invaller Johan te Hoor kwam er niet aan te pas dit keer, hij verloor snel. Tijmen Hofstra won op voor hem karakteristieke manier door een paardvork. 1-1 dus. Leek I sloeg toe aan de topborden: Aldert-Jan Keessen, Sander Westerlaan en Martijn Swemmer wonnen en Kees Praagman speelde remise. In de staart liep het minder: Pieter Doller verloor, en Robin Bos speelde remise. Voor de interne competitie werden 4 partijen gespeeld: Mohannad Al-Awlaqi won van Lucas van der Veen, Tobias van Essen van Gerrit Bies, Huib Matthijsse van Sander Bolhuis en Frans Huisman van Gert-Jan Ris. Aan de top van de ranglijst verandert er niets.