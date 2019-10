Schaakclub Roden en WiN slaan de handen ineen met schaakmiddagen

RODEN – Schaakclub Roden en Welzijn in Noordenveld gaan samenwerken. Vanaf donderdag 17 oktober organiseren zij drie schaakmiddagen voor mensen die willen leren schaken of voor hen die een schaakmaatje zoeken. Trefpunt Scheepstra zal gedurende die middagen dus in het teken staan van een heerlijk potje schaak.

In de tuin van de Scheepstra School treffen we Frans van Doorn, betrokken bij Schaakclub Roden. Hij vertelt dat het idee van de schaakmiddagen al een tijdje de ronde deed. ‘We hebben het al eens eerder overwogen, maar toen ging het niet door. Onlangs zochten wij weer contact met WiN om eens te kijken of zoiets niet alsnog mogelijk is.’ Uiteindelijk bleek dat dus het geval te zijn. ‘Zelf komen wij als schaakclub iedere maandagavond tezamen in de Scheepstra School. Daar zijn we erg blij mee, want het is een riant pand. Maar omdat het voor sommigen misschien een stapje te ver is om direct op de maandagavond te komen, gaan we het nu op de woensdagmiddag doen. Zo kan men op een laagdrempelige manier kennis maken met schaken.’

Wouter Meertens, werkzaam voor WiN, lacht het initiatief toe. ‘Zeker weten. We willen als WiN meer inloop en ontmoeting realiseren in de Scheepstra School en dit sluit hier perfect op aan. De eerste aanmeldingen voor de schaakmiddagen zijn trouwens al binnen.’ Niet alleen zijn de middagen bedoeld voor onervaren schakers die graag wat willen leren, ook schakers die een maatje zoeken zijn van harte welkom.

Daarnaast benadrukt Frans dat geïnteresseerden iedere maandagavond van half zeven tot half acht welkom zijn in de Scheepstra School. ‘We zijn een vereniging met 32 volwassen leden en 10 jeugdleden.’

Op donderdag 17 oktober vindt de eerste schaakmiddag plaats. Daarna zal op 24 en 31 oktober wederom zo’n middag plaatsvinden. Het duurt telkens van twee tot vier in de middag en deelname is gratis. Vooraf aanmelden wordt gewaardeerd en kan via aanmelden@stwin.nl of 0503176500. Vragen: woutermeertens@stwin.nl.