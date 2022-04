Schaakclub Roden viert 60 jaar met jubileumboek

RODEN – Het is feest bij Schaakclub Roden. De club bestaat 60 jaar. In mei zal dat uitgebreid worden gevierd, maar aan het begin van de 21e speelronde was er al een bescheiden feestje. Om in de stemming te komen was er koffie met gebak, maar het draaide vooral om de presentatie van het jubileumboek Schaakclub Roden 1961-2021. Het eerste exemplaar van het fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde boekwerk werd uitgereikt aan het enige lid dat de oprichting van de club nog heeft meegemaakt, de 95-jarige Derk Holman.

Het boek is samengesteld door Ger Battjes, Ruurd Kunnen en Tom Visser. Battjes: “Op een regenachtige septemberavond in 1961 reed Derk Holman in zijn zwarte Ford van zijn woonplaats Steenbergen naar een bestemming in Roden. Op de Brink kwam hij twee heren tegen elk met een schaakbord onder de arm. Zij stapten bij Derk in de auto en ze reden naar hotel Weites, waar de eerste clubavond plaatsvond.” Het boek begint met een vlot geschreven doorlopend verhaal over het wel en wee van de club vanaf de oprichting in 1961 tot het jubileumjaar 2021. Daarna worden enkele interessante onderwerpen verder uitgediept. Battjes: “Wie weet hoeveel leden Schaakclub Roden heeft gehad? Waren dat er 559, 659 of 759? Wie heeft de meeste bestuursjaren op zijn naam staan? Wie is na Derk Holman het langste lid van de club? Je kunt het allemaal terugvinden in dit boek”, aldus Battjes. Hierin staan ook de mooiste verhalen die in het clubblad De Roder Loper zijn verschenen en een selectie van partijen. Het laatste deel bestaat uit een getalsmatig overzicht.

In opperbeste stemming werd na deze feestelijkheden begonnen aan de 21e ronde. Die verliep zoals zo vaak dit seizoen: Tom Visser won en zijn achtervolgers niet. Visser had het tegen Jan Duisterwinkel niet al te moeilijk, Lieuwe Boskma en Dick Dalmolen speelden remise, terwijl ook Johan Zwanepol tegen Arend van der Burg en Henk van Bemmel tegen Jeppe Teensma niet verder kwamen dan een puntendeling. In de strijd om het B-kampioenschap haakte Jan van Spijker af door te verliezen van Ale Bakker.

Er zijn nog 5 ronden te gaan en op 11 april wordt de finaleronde van het rapidkampioenschap gespeeld. De wedstrijden staan open voor publiek. Schaakclub Roden heeft de laatste avonden van het seizoen opengesteld voor geïnteresseerden die nader willen kennismaken met het schaakspel en de schaakclub.

