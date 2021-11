SchaatsTrimclub STC Roden wil groeien!

RODEN – Kardinge is weer open, de 400 meterbaan ligt er mooi bij, dus de leden van STC Roden staan tot en met maart weer 2 keer in per week op de ijsbaan. Nieuwe leden zijn van harte welkom voor een proeftraining. De club biedt trainingen voor schaatsers op elk niveau, van beginner tot de geoefende schaatser. Op de trainingsavonden op dinsdag en donderdag geven onze trainers aanwijzingen om een goede schaatstechniek aan te leren. Naast de techniek is er ook aandacht voor conditie.

Vorig jaar eindigde het clubseizoen van STC Roden direct na de eerste training half oktober. Op dezelfde avond werd in de persconferentie aangekondigd dat sporten in clubverband niet meer mocht. Het is qua schaatsplezier niet bij die ene training gebleven. Leden konden op reservering wel bij Kardinge schaatsen en gelukkig was er die periode met natuurijs in februari. Maar STC is een echte gezelligheidsclub en het samen schaatsen tijdens de trainingen is zeker gemist.

Kom voor een proeftraining

STC Roden heeft rond de 85 leden, we zijn blij dat zich al weer een aantal geïnteresseerden gemeld heeft om een proeftraining mee te doen. We willen graag groeien naar 90 of misschien wel 100 leden! De leden komen vanuit de hele regio, je hoeft niet in (de buurt van) Roden te wonen om lid te worden. Informatie over de club en hoe aan te melden is te vinden op onze website www.stcroden.nl.

Schaatstrainer gezocht

We zoeken een nieuwe trainer. Je kunt per direct starten op de dinsdagavonden ( 18.30 – 19.45 uur) of donderdagavond (19:00 – 20:15 uur). Eén van onze vaste trainers kan door zijn werk niet langer training geven. Ben of ken jij iemand? Geeft het door!

Clubkleding

Op de baan zijn de STC-ers goed herkenbaar in de clubkleuren blauw-geel. In samenwerking met Velodroom is clubkleding beschikbaar. Leden kunnen via een online webshop hun kleding aanschaffen.

Ook naast het ijs is het gezellig. Na elke 1e training van de maand drinken de leden samen warme chocolademelk in het restaurant van Kardinge. Een mooie gelegenheid om andere leden te leren kennen. Tijdens de jaarlijkse oliebollentraining trakteert het bestuur op oliebollen van sponsor Bakkerij Van Esch met glühwein en chocolademelk. Zodra het weer kan wordt er een gezamenlijke activiteit georganiseerd zoals een barbecue of een sportieve activiteit. In november zijn er biedt sponsor Hubo Tjoelker Leek 2 workshops schaatsen slijpen aan voor de leden. Een mooie gelegenheid om de kunst af te kijken bij de kenners. En naast het schaatsen wordt er door een aantal leden ook samen gefietst op de racefiets of de ATB. De club bestaat sinds 1982, dit betekent dat er in 2022 een 40 jarig jubileum te vieren is. Tijdens de uitgestelde ALV begin oktober is alvast een feestcommissie samengesteld die aan de slag gaat met een leuk programma.

We zijn blij met onze sponsoren: De Vries XL Tuinmeubelen, Hubo Tjoelker Leek, De Zwerfsteen, Abiant, Bosma Legal en Bakkerij Van Esch. Bedankt voor jullie steun.

STC Roden

www.stcroden.nl

Contact: secretariaat@stcroden.nl