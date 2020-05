Schademeldingen gasopslag Langelo rijzen de pan uit

Melders trekken steeds vaker samen op tegen gasopslag

LANGELO – Het aantal schameldingen over de gasopslag in Langelo neemt flink toe. Eén van de redenen hiertoe, is dat de afhandeling van de schademeldingen nu door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) wordt gedaan. De schades die de NAM niet vergoedde, worden nu dikwijls wel vergoed. Dit vanwege de omgekeerde bewijslast. Waar melders eerst moesten bewijzen dat schade komt door grondbewegingen, ligt de bal nu bij de NAM om dit te ontkrachten. Het resultaat: minstens 1700 schademeldingen over één jaar.

‘Ik ben vooral blij met de toename van bewustwording omtrent de gasopslag Langelo’, zegt Jan Klinkhamer. Klinkenberg bewoont een ouder huis waar inmiddels al vele tientallen gevallen van schade zijn bespeurd. Klinkenberg zegt niet verbaasd te zijn over het aantal schademeldingen. ‘Al denk ik dat, als je alles optelt, je wel boven de 2000 schademeldingen komt. Daarbij heb je gebieden waar het de vraag is of de schade van de gaswinning in het Westerkwartier, of de gasopslag in Langelo komt.’

Klinkenberg heeft nauw contact met Werkgroep Steenbergen, een groep die zich al sinds 2015 bezighoudt met schademeldingen in de regio. ‘Zij hebben zich altijd uitgesproken tegen een verhoging van de werkdruk van Gasopslag Langelo’, aldus Klinkenberg, die concludeert dat er op een ‘onverantwoorde manier met mijnbouw wordt geëxperimenteerd’. ‘Inmiddels zie je dat er, dankzij de toegenomen bewustwording, steeds meer belangengroepen zijn die contact met elkaar houden over de schades en de afwikkeling hiervan. Neem Nieuw-Roden, Langelo, Een en Steenbergen. Het is positief dat zij samenwerken. Samen staan we immers sterk.’

Volgens Klinkenberg is het vooral van belang dat men de omvang van de gasopslag kent. ‘Het loopt van Huis ter Heide tot Tolbert en schademeldingen komen uit de hele omgeving. Toch hoor je helaas nog vaak dat men zegt: “ik woon zover van Langelo af, dus ik kan geen last hebben van de gasopslag”. Dat is een foute redenatie. De NAM-installatie staat weliswaar in Langelo, maar de gasopslag zelf is één van de grootsten van de wereld. Meer bewustwording is dus dringen gewenst.’

Ook hoort Klinkenberg verhalen over lekker gierkelders in de regio. ‘Dat baart zorgen. De mensen met zware schades, nemen het zeker niet makkelijk op.’ Op 1 juli moet de waardedalingsregeling van start gaan, maar volgens Klinkenberg is het nog de vraag of die regeling dan in werking kan treden. ‘Dat kon nog wel eens uitgesteld worden.’ Ondertussen kan de TCMG het tempo van de schademeldingen nog niet bijbenen. ‘Dat komt omdat zij veel op afstand willen doen. Dan schiet dat niet echt op.’

Met de omgekeerde bewijslast is het voor schademelders makkelijker geworden om een claim in te dienen. ‘Verder is het mooi dat er in de gemeente meer aandacht komt voor het probleem’, zegt Klinkenberg. ‘Zo begreep ik dat er vanuit de gemeenteraad een klankbordgroep zou worden opgericht. Burgemeester Klaas Smid zit ondertussen zelf ook goed in het dossier en wij zouden, als werkgroep en gedupeerden, nog een gesprek krijgen met de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, en Economische Zaken.’

Klinkenberg verbaasde zich vorig jaar nog over het feit dat de beide gemeenten niet naar de Raad van State stapte om een verhoging van de werkdruk te voorkomen. ‘Ze gaven aan dat het verspilde energie zou zijn, omdat het bij voorbaat al een verloren zaak was. Ik vond dat ze daarmee het verkeerde signaal afgaven.’

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld zag het aantal schademeldingen ook fors toenemen. Ook hij wijt dat aan het feit dat het toegankelijker is geworden om schades te melden.