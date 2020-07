Schadenet Bathoorn sinds kort DHL ServicePoint

Schadenet Bathoorn

RODEN – Als er één bedrijf loopt als een goed geoliede machine is het Schadenet Bathoorn wel. Het schadeherstelbedrijf heeft alle kennis en kunde in huis om iedere auto met schade, ongeacht merk, techniek of leeftijd vlot de weg op te helpen. Schadenet Bathoorn ontzorgt je van begin tot eind. Sinds kort ook als DHL ServicePoint.

Of je nu een Tesla hebt met een paar honderd kilometer op de teller of een Volvo P1650 uit 1965, hij is in vertrouwde handen bij de professionals van Schadenet Bathoorn. Het bedrijf is thuis in iedere techniek: “De elektronica in auto’s neemt toe. Een auto kan meer zelf en dat vraagt om meer kennis en kunde van onze monteurs. We zijn gecertificeerd door de Focwa voor een nieuwe branchenorm waarin is opgenomen dat wij ook auto’s met nieuwe techniek professioneel kunnen herstellen. Omdat ons werkproces volledig is gedigitaliseerd, kunnen we precies zien hoe onderdelen van auto’s bevestigd zijn en hoe lang het kost om een onderdeel te vervangen of te (de)monteren.”

24/7

De service van Schadenet Bathoorn gaat ver: 24/7 bereikbaar, kosteloze haal- en brengservice, hulp bij afhandeling met de verzekering, een bloemetje bij aflevering én een belletje na. De openingstijden zijn op zaterdag sinds kort verruimd. Dat is handig, vooral als je gebruik wilt maken van de huurauto’s van Bathoorn. Die kun je namelijk nu op zaterdag tot 16:00 uur terugbrengen!

Autoverhuur en autoruitschade

Zelf geen auto maar toch een ritje in de planning? Geen punt. Je huurt er eenvoudig een dankzij de Autohopper-formule van Schadenet Bathoorn. Alles is tiptop geregeld en je hebt landelijke dekking. Geen omkijken naar dus! Je huurt er al eentje voor 25 euro per dag.

Ster in je ruit? Zo geregeld met de Glassdrive-service van Schadenet Bathoorn. Het schadeherstelbedrijf werkt voor alle verzekeraars in Nederland.

Belangrijke servicepunten:

Passend vervangend vervoer, gratis haal- en brengservice én autoschade expertises voor een vooraf geschat schadebedrag of een officieel schaderapport. SCHADENET BATHOORN is er voor U!

Dwazziewegen 9 Roden. Tel.: 050 501 6498. Voor vragen kun je altijd mailen naar info@schadenetbathoorn.com Web: www.schadenetbathoornroden.nl.