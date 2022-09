RODEN – Het Wat ’n Kunstfestival dat op zaterdag en zondag 3 en 4 september in het centrum van Roden plaatsvond was een groot succes. Met veel verschillende activiteiten tijdens schitterend nazomerweer was er veel volk op de been waardoor het een erg gezellige happening werd. Schaakclub Roden was met een grote stand voor de HEMA en het Univé-gebouw van de partij. Met schaken als kunst en kunst met schaken presenteerden de leden zich. Een open schaak-in, die door veel bezoekers werd opgemerkt. Belangstelling van jong tot oud. We troffen enthousiaste en goede schakers die wel zin in een partijtje schaak hadden. Op het grote schaakbord werd de “clash of the village” tussen de schaakkampioenen van de schaakclubs Roden en Leek gespeeld. Pieter Doller van schaakclub Leek was dit maal te sterk voor de Roder kampioen Tom Visser.

De eerste competitieronde van het seizoen 2022-2023 was ook een groot succes. Tien jeugdleden en dertig seniorschakers waren van de partij. Acht nieuwe gezichten, belangstellenden of nieuwe leden. Op zo’n moment krijgen de nieuwe schakers voldoende aandacht en worden hun schaakkwaliteiten beoordeeld. Bernard Bos en Pieter Doller wonnen hun eerste competitiepartij, de andere nieuwkomers Edzon Antonio, Oleksandr Tytarenko en Coos Boerma troffen sterke tegenstanders en keerden dit maal met een eerste verlies huiswaarts. Coos had het geluk om tegen clubkampioen Tom Visser te mogen aantreden en hield lange tijd stand. Dat belooft nog wat. Volgende week krijgt iedereen weer een herkansing om zijn of haar schaakkwaliteiten in gezellig clubverband te tonen. We houden de lezers wekelijks op de hoogte.