Schakers Leek goed op dreef in NOSBO competitie

LEEK – Afgelopen week speelden zowel het eerste als het tweede team van Schaakclub Leek een uitwedstrijd in NOSBO competitie. Leek I speelde de inhaalwedstrijd tegen Bedum I, die in december was afgelast omdat de verwarming in Bedum het niet deed. Leek I speelde met één invaller, Frans Huisman. Frans was snel klaar, na 13 zetten won hij via een kleine combinatie een kwaliteit, waarna zijn tegenstander opgaf. Dat was niet het eerste resultaat, Tijmen Hofstra na een misgreep in de opening al eerder verloren. Stand dus 1-1. Maar daarna ging het snel, Kees Praagman won toen zijn tegenstander zich vergiste in een al iets mindere stand. Ook Erwin Heijnen won regelmatig. Omdat Pieter Doller gewonnen stond (stuk meer) was de overwinning zeker nadat Aldert-Jan Keessen en Sander Westerlaan beide remise speelden. Met alleen de partij van Bauke Koole nog gaande was de stand 5-2. Bauke had er zin in en wikkelde de partij langzaam maar zeker af naar winst. Met dit resultaat stijgt Leek I naar de 4e plaats in de groep.

Leek II ging op bezoek in het Denksportcentrum in Groningen voor de competitie wedstrijd Groninger Combinatie V. Robin Bos, Huib Matthijsse en Gert-Jan Ris wonnen hun partij aan de eerste 3 borden. Sander Bolhuis moest aan bord 4 de winst aan zijn tegenstander laten. Na deze 3-1 overwinning staat Leek II tweede in hun groep, en hebben het nog in eigen hand om kampioen te worden.

In de interne competitie werden drie partijen gespeeld. Kees Praagman verstevigde zijn leiderspositie door vanuit mindere stand Tobias van Essen te verrassen met een stukoffer. Frans Huisman won van Lucas van der Veen. Sander Bolhuis speelde tegen een belangstellende bezoeker, Jos Luchtenburg, en won.