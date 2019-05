Schapen weer terug op de Maatlanden

RODEN – Na het grote succes in 2017 en 2018 zet de gemeente Noordenveld ook dit jaar weer circa 220 Schoonebeeker heideschapen in voor extensief bermbeheer in Roden. Verdeeld over twee kuddes worden de grasbermen en– weides aan onder ander de noordzijde van de vijfde verloting en de Hofstede, langs de Maatlanden, het terrein achter het hockeyveld, de oever langs de Steenbergerloop in Roderveld IV en rondom de Havezathe Mensinghe begraasd. De gebieden worden in gedeeltes begraasd om zo weinig mogelijk overlast voor wandelaars en fietsers te veroorzaken. Wethouder Kirsten Ipema verwelkomde de schapen afgelopen maandag aan de Maatlanden.