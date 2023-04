Scheepstra Kabinet opent weer haar deuren

RODEN- Wethouder Kirsten Ipema opende het nieuwe museumseizoen afgelopen zaterdag. Om 11:00 vond de opening plaats in het Trefpunt van de Scheepstra School. De gemeente Noordenveld overhandigde aan de vrijwilligers van het Kabinet een regenton. Deze wordt geplaatst in de Treftuin. Nieuw dit jaar is een audiotour. Bezoekers kunnen met behulp van een tablet en koptelefoon extra informatie krijgen van de geëxposeerde objecten. Het Scheepstra Kabinet is geopend tot 30 november op zaterdagen en zondagen van 13:30 uur tot 16:30 uur. Volwassenen betalen 3 euro en kinderen tot 12 jaar 2 euro. Meer informatie is te vinden via www.scheepstrakabinet.nl.