Scheepvaarttentoonstelling Nienoord op passende wijze geopend

LEEK – In Museum Nienoord kan men tot en met maart 2020 genieten van een nieuwe expositie. Afgelopen vrijdag werd namelijk de Scheepvaartexpositie onder grote belangstelling geopend. En waar kon dat beter dan in de haven van leek, waar een Fries skûtsje aanmeerde. Het skûtsje is eigendom van Augustinus van Benthem. Hierna kreeg één van de opvarenden een klompje aan een stok voorgehangen, waarin normaal geld wordt gedeponeerd. Deze keer was er echter een boek aan bevestigd, welke door wethouder Hielke Westra werd binnengehaald. Een shantykoor verzorgde verder de muzikale omlijsting.

Na de passende opening konden de aanwezigen zich vergapen aan de fraaie expositie in het museum.