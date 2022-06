EEN WEST – Vanaf maandag 20 juni tot en met vrijdag 29 juli wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Scheidingsweg in Een West. Het gaat om groot onderhoud aan de asfaltverharding. De rijbaan is voor alle doorgaande verkeer afgesloten. Met behulp van borden wordt een wegomleiding aangegeven. Deze gaat via de Hoofdstraat, Vennootswweg, N918 en via Haulerwijk terug naar Een.