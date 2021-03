Schenking Jan Ernst Douma aan Museum Nienoord

LEEK/WESTERKWARTIER – Afgelopen week verblijdde kunstenaar Jan Ernst Douma Museum Nienoord in Leek met een royale gift, die is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe verlichting in de tentoonstellingsruimtes.

De gift bestaat uit de opbrengst van de verkoop van modeltekeningen, die de kunstenaar bewaarde in de 25 jaar dat hij en zijn echtgenote in Galerie Het Atrium woonden. Douma bood de tekeningen aan aan de modellen, die er zelf een prijs voor mochten bepalen. Om de coronamaatregelen in acht te houden nam museumdirecteur Geert Pruiksma de schenking in ontvangst met een grijparm van 1,5 meter lang.

Douma en Pruiksma spraken af dat een volgende verkoopactie op Nienoord plaatsvindt. Op die manier komen de vele nog aanwezige modeltekeningen nog beter tot hun recht komen en kopers ook zien waar het geld naartoe gaat. ‘Dat gaan we organiseren zodra de deuren weer open mogen,’ aldus Geert Pruiksma.