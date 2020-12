REGIO – ‘Oh middernacht, schijn ’n lichie op mij’. De klassieker van Drukwerk spookt onmiddellijk door je hoofd wanneer je ’s ochtends vroeg of laat in de middag door de regio rijdt. Overal komen de lichtjes je tegemoet. Het lijkt wel of men in coronatijd nóg meer uitpakt dan normaal. De Krant zette in het voorbijgaan her en der wat mooie verlichting op de foto. Opdat het alsnog een vrolijke kerst mag worden!

Vaste prik: even poolshoogte nemen bij mevrouw Hartholt aan de Meidoornlaan in Roden. Hoewel op leeftijd (wat heet: mevrouw is 92 jaar!), branden de lampjes nog ieder jaar. Gelukkig hoeft mevrouw Hartholt de verlichting zelf niet meer op te hangen, dat doen haar zoons voor haar. Een tijdrovende klus, naar wij dachten! Mevrouw Hartholt zelf blijft dezer dagen zoveel mogelijk binnen, zo geeft ze aan. ‘Ik neem geen risico!’

Aan de Secretaris Buiteveldlaan is er niemand thuis, maar er brandt wel licht! En hoe! De kerstverlichting nodigt zeker uit en ook de ronddraaiende sneeuwman mist zijn uitwerking niet.

Bij de familie Doorten aan de Hofstedenlaan prijkt dit jaar een grote ster voor het huis. ‘Voor het eerst’, laat mevrouw Doorten weten. ‘Mijn man heeft hem gemaakt van wat hout wat hij nog had liggen. De ster trekt in ieder geval de aandacht!’

De Leeksterweg, alwaar de bussen inmiddels alweer over het nieuwe asfalt denderen, staat bol van de sterren.

De bewoners van de Vredelaan in Roden gaan voor eenheid. Met drie prachtige bomen voor het huis en leuk versierde balkons, ziet het er goed uit.

Ook in Lieveren is ‘eenheid’ het toverwoord. Mede dankzij de dorpsbelangenvereniging, is bijna iedere inwoner van de Noordesch voorzien van een prachtig verlichte boom. Niks mis mee!

De entree van Langelo wordt gesierd door de verlichting van de familie Hoven. Ieder jaar pakt het bedrijf groots uit, zodat inwoners zich van harte welkom geheten voelen bij terugkomst in ‘Langel’.

In Boerakker wordt wellicht een statement afgegeven. Een trekker siert de voortuin van deze woning. Een steunbetuiging aan de boerensector tijdens dit jaar waarin de agrariër wederom voor zichzelf moest opkomen?