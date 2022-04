Schilderles voor kinderen in de CazemierBoerderij

TOLBERT – Bij de schilderles voor kinderen van 8 tot 12 jaar in de CazemierBoerderij op zaterdag 9 april hoort een verhaal, dat gaat over ‘de schat van Feerwerd’.

”Op 27 oktober 1971 is gasfitter Hendrik Hoen bezig onder de vloer van boerderij Langeveld in Feerwerd. Opeens schittert er iets in het licht van de lamp: een munt! Nieuwsgierig gaat hij kijken of er nog meer liggen. En dan komt de ene goudkleurige munt na de andere tevoorschijn. Wel 31! De volgende dag vinden ze nog eens 20, maar dan komt de allergrootste verrassing: twee aardewerken kannen vol munten. In totaal vindt hij 614 munten!” De ‘Schat van Feerwerd’ is te zien in museum Wierdenland in Ezinge. Samen met beeldend kunstenaar Anneke Ekhart gaan de kinderen een van die prachtige oude kannen schilderen. Het gaat dan om de textuur van het aardewerk, het kleurgebruik en de bolling van de kan. Spannend om te leren hoe je dat doet! Zaterdag 9 april, 13.30-16.00 uur in de CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 Tolbert. Kosten 10 euro. Opgave per email: workshops@fredewalda.nl