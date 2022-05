Schitterend openluchtconcert

RODEN – Afgelopen zaterdag 14 mei trapte Gruno’s Postharmonie het concerttournee ‘GPH on Tour’ af met een openluchtconcert op de Albertsbaan in Roden. Na een lange coronaperiode kon het orkest niet wachten om weer op te treden. Rond een uurtje of drie zat het fraaie parkeerplein in hartje centrum tjokvol bezoekers. Muziek van artiesten als Ed Sheeran, Phil Collins en Earth Wind & Fire kwamen aan bod. Peter Kleine Schaars verzorgde de leiding over het orkest. De tour wordt op 19 juni vervolgd aan de Reitdiephaven en op 9 juli op de Nieuwe Markt in Groningen.