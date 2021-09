Schitterend paardenspektakel

NORG – Norg was hét decor van de paardensport afgelopen weekend. In de Norger bossen werd de tiende editie van Eventing Norg gehouden. De ruiters en hun paarden moesten drie onderdelen afleggen: een dressuurproef, een springparcours en tot slot een cross-parcours. Tijdens de cross moest een parcours van tweeënhalve kilometer afgelegd worden inclusief zo’n dertig vaste hindernissen, waaronder boomstammen, hagen, picknicktafels en een waterbak. Zoals altijd leverde dat spectaculaire beelden op! Bij het horen van de fluit moesten bezoekers zich snel uit de voeten maken. Fluit betekent namelijk: pas op, paard in aantocht!