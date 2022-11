RODEN – Zaterdag streken de leden van jachtvereniging Soestdijk opnieuw neer op het mooie landgoed van Mensinge om in de omgeving van Roden een slipjacht te houden. Alvorens de stoet op pad ging, werd eerst een borrel naar binnen gewerkt. Vroeger werd een slipjacht georganiseerd om het wildbestand op peil te houden. De jachthonden, black and tan Kerry Beagles, moesten vervolgens de geschoten konijnen, hazen, vossen en fazanten ophalen. Tegenwoordig trekt de sliptrekker met een in vossenurine gedrenkte lap een spoor door de omgeving. Aan de honden de uitdaging dat spoor te volgen. Toen Reina Kymmell, de laatste bewoonster van Havezate Mensinge, op de jachthoorn blies en daarmee het startsein gaf, gingen de honden, paarden, ruiters en amazones op pad. Na een pauze in Altena, keerde de equipe weer terug naar Mensinge waar de honden koeienpens te wachten stond als beloning voor het harde werken. Als altijd weer een schitterend schouwspel!