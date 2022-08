Schitterende 45e editie gondelvaart

JONKERSVAART – Jonkersvaart kijkt terug op een prachtige 45e editie van de gondelvaart. Elf schitterend verlichte vlotten voeren over de wateren van Jonkersvaart. Musical en Muziek luidde het thema van de gondelvaart van dit jaar. Ook de jeugd was vertegenwoordigd met een eigen gondel. De gondels met een hoogte van maximaal 90 centimeter, de hoogte van het laagste bruggetje, trok een hoop bekijks uit de wijde omgeving. De gondelvaart is een belangrijk hoogtepunt van het jaar voor het dorp. Het is hét moment voor ontmoeten, een praatje en weerzien van dorpsbewoners.