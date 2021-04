Schitterende toegangspoort voor jarige scoutingclub

RODEN – Zestig jaar scouting werd zaterdag gevierd met een schitterende toegangspoort in het Mensingebos. Kinderen uit verschillende speltakken versierden de poort gemaakt van palen en touw met prachtig gekleurde plakkaten en schilden. De bedoeling was om het jubileum groots te vieren, maar dat bleef door corona beperkt tot taart en limonade. Als het een beetje meezit, wordt dat komend najaar goedgemaakt met een enorme reünie. Elders in deze Krant leest u wat scouting al zestig jaar zo populair maakt.