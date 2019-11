Scholen dicht, Molenduinbad open!

NORG – Woensdag 6 november is de nationale stakingsdag in het onderwijs en veel scholen zijn deze dag gesloten. Maar het Molenduinbad is op 6 november extra lang open en heeft een leuke actie voor hun bezoekers!

Omdat veel kinderen niet naar school kunnen heeft het Molenduinbad voor deze dag een actie waarbij je voor 5 euro kan komen zwemmen inclusief patat met saus! Deze actie geld net zo goed voor de ouders van het kind en ook voor hun opa´s en oma´s of andere begeleiders.

Op de nationale stakingsdag is het Molenduinbad open van 8:00 tot 15:00 uur.