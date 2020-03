Scholen en kinderopvang dicht, coronamaatregelen verlengd tot 6 april

REGIO – Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport heeft zojuist bekendgemaakt dat alle bestaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) worden verlengd tot 6 april. Daarbij komt dat alle eet- en drinkgelegenheden vanaf 18:00 uur vandaag de deuren sluiten. Deze moeten ook tot 6 april dicht. Ook sport-, fitness- en sexclubs en coffeeshops zijn genoodzaakt om dicht te blijven. Alle Nederlanders moeten gepaste afstand van elkaar te bewaren. Volgens Bruins is 1,5 meter afstand de richtlijn. De minister deed tijdens de persconferentie nogmaals een klemmend beroep op iedereen om niet te gaan hamsteren: “Er is genoeg voor iedereen. Het is niet nodig en het veroorzaakt problemen voor de supermarkten.” Tot slot gaf hij aan dat het kabinet maatregelen treft om ondernemers, die door deze maatregelen in de problemen dreigen te komen, hulp te bieden.

Minister van Onderwijs, Arie Slob, vertelde in de persconferentie dat alle scholen en kinderopvanglocaties in Nederland per direct tot 6 april hun deuren gesloten moeten houden. Personeel die niet ziek is, kunnen wel naar werk. Zij zijn volgens minister Arie Slob nodig. Zij moeten onderwijs organiseren om onderwijs te bieden aan kinderen die thuis komen te zitten. Examenleerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen in de komende week meer informatie. Daar ligt volgens de minister ook een hoge prioriteit. Vorige week zijn er maatregelen afgesproken voor hoger en wetenschappelijk onderwijs genomen. Deze maatregelen worden ook verlengd tot 6 april. “We beseffen dat we veel vragen van de mensen die in de kinderopgang en onderwijs werken. Daarvoor hebben we het diepste respect”, aldus Slob.

Dat er vervolgmaatregelen komen, is aan de orde volgens minister Bruins. Wordt vervolgd dus. Minister-president Mark Rutte zal morgenavond om 19:00 uur een persconferentie geven over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.